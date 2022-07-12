Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja primeira imagem processada e colorida do Telescópio Espacial James Webb
Astronomia

Veja primeira imagem processada e colorida do Telescópio Espacial James Webb

Além dessa, a Nasa vai divulgar nesta terça-feira (12) outras quatro imagens feitas com o telescópio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2022 às 07:45

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 07:45

A Nasa apresentou nesta segunda-feira (11) a primeira imagem processada e colorida do Telescópio Espacial James Webb. O evento foi realizado na Casa Branca, com a presença do presidente Joe Biden, da vice-presidente Kamala Harris e do administrador da Nasa, Bill Nelson.
Primeira imagem divulgada do telescópio James Webb,
Primeira imagem divulgada do telescópio James Webb Crédito: Nasa/Reuters
Para mostrar a capacidade do novo satélite, a imagem escolhida foi a do objeto catalogado como SMACS 0723. Mas não se preocupe em decorar, porque já trataram de rebatizar o visual como o Primeiro Campo Profundo do Webb.
É em essência um conjunto de aglomerados de galáxias que agem como uma poderosa lente gravitacional e, com isso, ampliam imagens de objetos mais distantes. Com isso, é possível mergulhar nas profundezas do Universo. "Há pontos nessa imagem cuja luz viajou 13 bilhões de anos para chegar até nós", disse Nelson, enfatizando que, em futuras observações, o Webb pretende ir ainda mais fundo, captando objetos cuja luz foi emitida há 13,5 bilhões de anos - "apenas" 300 milhões de anos após o Big Bang, momento de origem do cosmos tal qual o conhecemos.
Essa é a principal missão do Webb, um projeto que consumiu duas décadas e mais de US$ 10 bilhões, com o objetivo de enxergar mais longe e permitir que os astrônomos vejam as primeiras galáxias do Universo. Como a luz é muito rápida, mas não é instantânea, ela leva tempo para cruzar distâncias cósmicas. E, quanto mais longe um objeto, mais tempo até a luz dele chegar até nós. Por isso é possível ver galáxias como eram bilhões de anos atrás ainda hoje - basta que estejam a bilhões de anos-luz de distância.
Focado em capturar luz infravermelha, ele terá os mais variados usos. Além de perscrutar as profundezas do cosmos, também permitirá o estudo de objetos dentro e fora da nossa galáxia, a Via Láctea, bem como de astros do próprio Sistema Solar.
Lançado no foguete europeu Ariane 5 em dezembro de 2021, ele passou seis meses em comissionamento no espaço, preparando seus sistemas para operação plena. Com a apresentação da primeira imagem, agora foi dada a largada oficialmente para a fase científica do projeto.
A Nasa ainda divulgará, em evento nesta terça (12), outras quatro imagens - três fotos propriamente ditas e um espectro, gráfico que representa a "assinatura de luz" de um dado objeto.
Esse último será do exoplaneta Wasp-96b, um gigante gasoso com cerca de metade da massa de Júpiter que orbita sua estrela completando uma volta em apenas 3,4 dias. Descoberto em 2014, é um alvo ideal para estudos atmosféricos, e o espectro produzido pelo Webb permitirá determinar a composição de sua atmosfera.
As três imagens serão as seguintes:
Nebulosa Carina: Uma das maiores e mais brilhantes nebulosas do céu, localizada a cerca de 7.600 anos-luz da Terra. Trata-se de um grande berçário estelar, lar de muitas estrelas de alta massa, bem maiores que o Sol.
Nebulosa do Anel do Sul: Trata-se de uma nebulosa planetária, nome que se dá à nuvem em expansão produzida pela morte de uma estrela. É, nesse sentido, o oposto da nebulosa Carina, que é um berçário de estrelas. Com cerca de meio ano-luz de diâmetro e localizada a uns 2.000 anos-luz da Terra, a nebulosa do Anel do Sul deve se mostrar particularmente encantadora sob o olhar infravermelho do Webb.
Quinteto de Stephan: Saltando para alvos extragalácticos, o Quinteto de Stephan é um grupo de galáxias localizado a cerca de 290 milhões de anos-luz daqui, na constelação do Pégaso. Foi o primeiro grupo compacto de galáxias descoberto, em 1877 pelo astrônomo francês Édouard Stephan, e traz quatro de cinco galáxias travadas em uma dança cósmica de encontros próximos frequentes.
E esse será o começo para o Webb, que deve rapidamente se tornar, além de o maior e mais poderoso telescópio espacial, o mais produtivo deles, capaz de gerar mais descobertas e artigos científicos. Atualmente, o posto pertence ao Hubble.

Veja Também

Criminoso ameaça passageiros e coloca fogo em ônibus do Transcol na Serra

Família denuncia agressão de grupo após saída de festa em Vitória

ES cria comitê de segurança para acompanhar atos políticos até as eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Astronomia Joe Biden Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana
Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados