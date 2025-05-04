Veja diferenças entre a vacina contra HPV disponível no SUS e na rede privada

O novo imunizante, disponível apenas na rede privada, inclui a proteção contra outros cinco tipos: 31, 33, 45, 52 e 58, além dos quatro incluídos na vacina quadrivalente.

Vacina contra HPV está disponível da rede pública Crédito: PMVV/Divulgação

Na prática, o que isso significa?

A nonavalente aumenta em cerca de 10% a proteção contra todos os tipos de câncer causados pelo vírus do HPV, segundo a SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações). No caso do câncer de colo de útero, o ganho de proteção é de cerca de 20%.

Sociedades médicas como a SBIm e a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) recomendam o uso preferencial da Gardasil 9 devido à alta eficácia no sistema imunológico.

Há previsão de incorporação da nova vacina no SUS?

"É possível que daqui a alguns anos aconteça o acordo de transferência tecnológica e o Ministério da Saúde migre para a vacina nonavalente", afirma Mônica Levi, presidente da SBIm.

No entanto, ainda não há previsão para a incorporação da nonavalente no Plano Nacional de Imunizações. A MSD Brasil, fabricante da Gardasil 9, diz que iniciou os primeiros passos para a análise do custo-efetividade junto aos órgãos responsáveis.

Quem é vacinado na rede pública precisa tomar a nonavalente?

Apesar da maior proteção da nonavalente, não é necessário que pessoas já imunizadas com a quadrivalente se vacinem novamente, segundo o Ministério da Saúde.

A pasta afirma que a vacina quadrivalente protege contra os tipos mais prevalentes de câncer causados pelo papilomavírus humano.

"Em termos de políticas públicas, o caminho para eliminar o câncer de colo de útero depende muito mais da alta cobertura vacinal, para que o vírus deixe de circular entre as pessoas, do que um esquema de mais doses ou uso da nonavalente", afirma Mônica Levi.

Como é a estratégia de vacinação para cada imunizante?

A mudança segue a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), baseada em estudos segundo os quais uma dose única da vacina contra o HPV é altamente eficaz na eliminação do câncer de colo de útero.

Na rede privada, são aplicadas três doses da Gardasil 9, a fim de aumentar a proteção individual. Enquanto a quadrivalente é oferecida de forma gratuita pelo SUS, o preço médio de cada dose da nonavalente é de R$ 900.

No último ano, 82,58% das meninas de 9 a 14 anos foram imunizadas contra o HPV, segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde. Entre os meninos da mesma faixa etária, a taxa foi de 67,03%. Apesar do aumento da cobertura vacinal, os índices ainda estão abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Quem pode se vacina?

No SUS, a vacina quadrivalente é indicada para adolescentes de 9 a 14 anos. Este ano, o Ministério da Saúde passou a incluir temporariamente os jovens não vacinados de 15 a 19 anos.

A quadrivalente também está disponível na rede pública para pessoas imunocomprometidas (com HIV, transplantadas e pacientes oncológicos) e vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos.

Além disso, pessoas com papilomatose respiratória recorrente a partir dos 2 anos e usuários de PrEP (profilaxia de pré-exposição ao HIV) entre 15 e 45 anos também podem se imunizar de forma gratuita.