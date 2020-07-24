Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja as mudanças aprovadas pelo Senado para alunos concluírem os estudos
Reflexos da pandemia

Veja as mudanças aprovadas pelo Senado para alunos concluírem os estudos

Instituições de ensino infantil, de níveis fundamental, médio e superior não têm mais a obrigação de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:35

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:35

Medida Provisória (MP) flexibiliza os dias letivos no ano escolar durante a pandemia
Medida Provisória (MP) flexibiliza os dias letivos no ano escolar durante a pandemia Crédito: Pixabay/ Pexels
O Senado Federal aprovou, na quinta-feira (23), Medida Provisória (MP) que flexibiliza os dias letivos do ano escolar durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O texto desobriga as instituições de ensino infantil e de níveis fundamental, médio e superior a cumprirem o mínimo de 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Com a aprovação do Senado, a medida  que apresentou 73 votos favoráveis e nenhum contra  seguirá para a sanção presidencial.

VEJA O QUE FOI APROVADO:

EDUCAÇÃO INFANTIL

  • As escolas ficam desobrigadas a cumprir o mínimo de dias letivos e a carga horária mínima anual. Não é necessário compensar as horas perdidas nos próximos anos.
  • As escolas podem promover atividades pedagógicas não presenciais, desde que observados os cuidados essenciais.

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

  • As escolas ficam desobrigadas a cumprir o mínimo de dias letivos, no entanto, é necessário cumprir a carga horária mínima anual estabelecida em lei, de 800 horas.
  • A carga horária pode ser cumprida em 2021, mesmo se o aluno estiver cursando a série ou ano escolar seguinte.
  • As atividades pedagógicas não presenciais estão autorizadas para o preenchimento da carga horária, porém, é importante que o sistema de ensino garanta aos alunos o acesso a essas atividades.
  • O texto atribui ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a definição de diretrizes nacionais sobre as atividades pedagógicas não presenciais.
  • A União deve prestar assistência técnica e financeira a Estados e municípios para permitir meios necessários ao acesso dos profissionais de educação e dos alunos às atividades não presenciais.
  • Além disso, o texto obriga a União, Estados, Distrito Federal e municípios a coordenarem ações com apoio técnico e financeiro federal, para assegurar a garantia de atividades não presenciais e o retorno das atividades regulares.
  • Para os alunos que estão concluindo o ensino médio em 2020, a medida permite que o estudante possa fazer novamente uma parte ou todo o 3º ano como forma de recuperar eventual prejuízo em razão da paralisação das aulas.

ENSINO SUPERIOR

  • Os estabelecimentos ficam dispensados da obrigatoriedade de cumprir o mínimo de dias letivos, contudo, a carga horária anual mínima deve ser mantida.
  • Será permitida a a antecipação da conclusão dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, desde que o aluno cumpra 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.

ENSINO TÉCNICO

  • O texto da MP estende a possibilidade de antecipar a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio que tenham alguma relação com o combate à pandemia, com a condição de cumprimento de 75% dos estágios obrigatórios.

ENEM

  • A medida determina que as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sejam definidas em articulação com os sistemas estaduais de ensino.
  • O texto também diz que, em 2021, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será compatibilizado com a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio.

VOLTA ÀS AULAS

  • O retorno às atividades escolares presenciais deve observar as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo sistema de ensino.
  • A União também deve oferecer assistência técnica e financeira para a volta às aulas.

SITUAÇÃO DE RISCO

  • São exigidos cuidados excepcionais com estudantes em situação de risco epidemiológico, a serem atendidos em regime hospitalar ou domiciliar. 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

  • O texto garante a manutenção de programas suplementares  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  por 200 dias, mesmo durante o período da pandemia, e permite que os recursos da alimentação escolar sejam repassados para as famílias diretamente ou por meio da distribuição de gênero alimentícios.
Com informações da Agência Senado.

Veja Também

ES tem quase 100 mil jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio

Brasil precisa encarar o difícil debate sobre o ensino a distância

Estudantes da rede pública do ES desistem de prova do Enem 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados