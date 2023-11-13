Turista do Ceará é assassinado a tiros na praia de Porto de Galinhas

Um turista cearense, de 31 anos, foi assassinado na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, na manhã de domingo (12). Outras duas pessoas foram atingidas por tiros. O local é um dos principais pontos turísticos de Ipojuca, no sul de Pernambuco.

Uma mulher também foi atingida por tiros e está internada, informou a Polícia Civil, por meio de equipe da Força Tarefa de Homicídios/DHPP. Três homens foram presos em flagrante. Todos são do Ceará. Eles serão investigados por homicídio e tentativa de homicídio.