Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Turista do Ceará é assassinado a tiros na praia de Porto de Galinhas
Caso em investigação

Turista do Ceará é assassinado a tiros na praia de Porto de Galinhas

Três homens foram presos em flagrante. A investigação aponta que os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas e a motivação seria um conflito com a atividade criminosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2023 às 13:40

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 13:40

Um turista cearense, de 31 anos, foi assassinado na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, na manhã de domingo (12). Outras duas pessoas foram atingidas por tiros. O local é um dos principais pontos turísticos de Ipojuca, no sul de Pernambuco.
Uma mulher também foi atingida por tiros e está internada, informou a Polícia Civil, por meio de equipe da Força Tarefa de Homicídios/DHPP. Três homens foram presos em flagrante. Todos são do Ceará. Eles serão investigados por homicídio e tentativa de homicídio.
A investigação aponta que os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Fortaleza, no Ceará. A motivação do crime seria um conflito com a atividade criminosa, diz a Polícia Civil. O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios/DHMS.

Veja Também

Jovem é morto a tiros em praia de Castelândia na Serra

Jovem é morto a tiros no meio da rua perto de bar em Linhares

Dois homens são assassinados com diversos tiros em avenida na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Tiros Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados