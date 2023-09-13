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Julgamento

TSE tem maioria para manter cassação de Deltan Dallagnol

O ex-deputado e ex-procurador da Lava Jato recorreu contra a decisão que o fez perder o mandato; cinco ministros já rejeitaram os argumentos da defesa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 set 2023 às 19:17

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 19:17

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para negar recurso do ex-deputado e ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos-PR) contra a decisão que cassou seu mandato em maio. O julgamento está sendo realizado em sessão virtual que vai até amanhã (14). 
Deltan Dallagnol, deputado federal
Deltan Dallagno teve o mandato cassado em maio Crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara
Os ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, André Tavares, Raul Araújo e Cármen Lúcia votaram para rejeitar o pedido e manter a cassação. Ainda não se manifestaram os ministros Floriano Azevedo e Kássio Nunes Marques.
O TSE derrubou o registro de candidatura do ex-procurador por considerar que ele tentou burlar a Lei da Ficha Limpa. Por unanimidade, os ministros entenderam que Deltan pediu exoneração do cargo para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia torná-lo inelegível. Para a defesa, a Corte eleitoral fez "suposições".

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