Deltan diz que 'agentes de Deus' fizeram pix de R$ 150 mil para pagar sua dívida na Lava Jato

Em vídeo publicado no final da tarde deste domingo (11), o ex-deputado afirmou que os valores que têm recebido são uma "expressão de solidariedade" de "agentes de Deus em sua vida". "Centenas de pessoas começaram a fazer pix para a minha conta mais uma vez, protegendo minha família do mal que nos querem causar e mostrando que não estou sozinho", afirmou.

Eu imaginei uma experiência de conversa com Deus, envolvendo três perguntas que eu buscava a resposta nesse momento. Assista ao vídeo e descubra quais foram.



E você, quais perguntas faria a Deus sobre seus caminhos? pic.twitter.com/MDlDayO29Y — Deltan Dallagnol (@deltanmd) June 11, 2023

A gravação foi publicada no perfil de Deltan no Twitter com o título "Três questões para Deus". Nela, o ex-deputado diz que, durante voo de Brasília para Curitiba, teve uma "conversa com Deus" e o questionou sobre o fato de "avançarem sobre o patrimônio de sua minha família" — uma referência à retomada da ação na qual o Tribunal de Contas da União condenou o ex-chefe da Lava Jato na capital paranaense.

"Imaginei Deus respondendo o seguinte: quando foi que eu permiti que você e sua família fossem tocados? Quando você foi condenado a pagar mais de R$ 100 mil por conta do powerpoint, eu não fiz chover mais de 12 mil pix em menos de 36 horas na sua conta? Não foi mais de meio milhão de reais sem você abrir a boca para pedir? Quando você viu qualquer coisa parecida, homem de pequena fé? Não tema. Seja forte e corajoso", afirmou.