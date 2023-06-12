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Senado marca data de sabatina de Cristiano Zanin para vaga no STF

Advogado se reuniu nesta segunda (12) com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2023 às 15:59

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:59

BRASÍLIA - O advogado Cristiano Zanin será sabatinado pelo Senado para o STF (Supremo Tribunal Federal) na próxima quarta-feira (21). A data foi anunciada nesta segunda (12) pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Indicado pelo presidente Lula (PT) para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, Zanin precisa do voto de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Antes de ter seu nome submetido ao plenário, o advogado será sabatinado pela CCJ da Casa. A votação é secreta.
O advogado Cristiano Zanin (ao centro), candidato a vaga no STF, com os senadores Davi Alcolumbre (à esquerda) e Rodrigo Pacheco
O advogado Cristiano Zanin (ao centro) com os senadores Davi Alcolumbre (à esquerda) e Rodrigo Pacheco Crédito: Instagram/Reprodução
Zanin se encontrou nesta segunda (12) com Pacheco e Alcolumbre na residência oficial do Senado, em Brasília. Após a visita, Pacheco publicou uma foto ao lado do advogado e afirmou que a votação no plenário será no mesmo dia da sabatina.
"Recebi, nesta segunda-feira (12), em Brasília, a visita do advogado Cristiano Zanin, que me apresentou seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal", escreveu Pacheco nas redes sociais.
"Acompanhou-me no encontro o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que definiu para o próximo dia 21 a sabatina na comissão. Tão logo finalizadas a sabatina e a votação na CCJ, darei encaminhamento ao Plenário do Senado na mesma data", completou.
Em nota à imprensa, Alcolumbre afirmou que a indicação será relatada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), vice-presidente do Senado e um dos principais aliados do governo Lula na Casa.
O governo quer submeter Zanin a uma sabatina informal com senadores da base aliada nesta semana. O mesmo deverá ser feito com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, indicado para uma diretoria do BC (Banco Central).
No caso do advogado de Lula, a ideia é não só prepará-lo para perguntas mais duras que podem ser feitas na CCJ, mas também diminuir dúvidas de parlamentares aliados para encurtar a duração da sabatina – em 2015, a do ministro Edson Fachin durou 12 horas.
Senadores da base aliada de Lula calculam que Zanin deverá ter cerca de 55 votos, 14 a mais que o necessário. Na votação para presidente do Senado, que tem sido usada de parâmetro sobre o tamanho da base, Pacheco recebeu 49 votos.
Nos últimos dias, o advogado de Lula almoçou e jantou com parlamentares em busca de votos. A expectativa é de que Zanin se reúna com a bancada do PSD, a maior do Senado, nesta semana.
O advogado também pretende conversar com senadores durante um jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), um dos vice-líderes do governo Lula. Um encontro com o líder do PDT, Cid Gomes (CE), e a senadora petista Augusta Brito (CE), também já está agendado.
Tanto o presidente do Senado como o presidente da CCJ têm afirmado ao Palácio do Planalto que Zanin deve ser aprovado com facilidade. O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, deve liberar os senadores para que votem da forma como quiserem.

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