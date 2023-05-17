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Pastor do PL fica com vaga de Deltan na Câmara, decide TRE do Paraná

Itamar Paim teve 47 mil votos, mas foi ‘puxado’ pelo coeficiente eleitoral do partido na última eleição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:53

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:53

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) concluiu que a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos) vai ficar com o pastor Itamar Paim (PL).
Ele teve 47 mil votos, mas foi 'puxado' pelo coeficiente eleitoral do partido. O pastor evangélico já aparece como 'eleito' no site da Justiça Eleitoral.
Pastor Itamar Paim herda vaga na Câmara dos Deputados
Pastor Itamar Paim herda vaga na Câmara dos Deputados Crédito: Reprodução
Dallagnol foi o deputado mais votado no Paraná, com 344.917 votos, mas teve o registro de candidatura indeferido por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (16). Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (17), o ex-procurador da Operação Lava Jato afirmou que a soberania popular e o poder do voto foram 'anulados' pela decisão que mandou cassar o seu mandato. "Isso frauda e mina a nossa democracia", disse.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entenderam que Dallagnol se desligou do Ministério Público Federal com quase um ano de antecedência da eleição, antevendo que os procedimentos disciplinares a que respondia poderiam colocar em risco sua futura candidatura. Os ministros concluíram que houve uma tentativa de 'burlar' a Lei da Ficha Limpa e anularam o registro de candidatura. Com a decisão, o ex-procurador também fica inelegível por oito anos.

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