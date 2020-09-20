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Rio de Janeiro

Tribunal de Justiça do Rio mantém prisão de Cristiane Brasil

Ex-deputada federal é filha de Roberto Jefferson e pré-candidata a prefeita do Rio. Ela é acusada de participar de esquema de desvio de dinheiro de uma fundação

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 16:21
Cristiane Brasil (PTB-RJ), então deputada federal, durante votação do impeachment de Dilma Rousseff
Cristiane Brasil (PTB-RJ), então deputada federal, durante votação do impeachment de Dilma Rousseff Crédito: Antonio Augusto/Câmara dos Deputados
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), Claudio de Mello Tavares, decidiu neste domingo (20) que a ex-deputada federal e candidata à prefeitura da capital fluminense Cristiane Brasil (PTB) continuará presa. Ele indeferiu os pedidos da defesa da ex-parlamentar, que queria relaxamento, revogação, substituição e conversão de sua prisão preventiva.
Na sexta-feira, o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), havia dado 24 horas para que o TJRJ analisasse o pedido de liberdade apresentado por Cristiane Brasil, que é filha de Roberto Jefferson.
Paciornik também determinou que o TJRJ proceda com a rápida redistribuição do processo na corte, o que também consta no despacho de Claudio de Mello Tavares deste domingo.
Alvo da Operação Catarata, que investiga desvios na Fundação Leão XIII, Cristiane se entregou à Polícia Civil no dia 11.

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Antes de ser presa, ela gravou um vídeo em que dizia que a operação está associada a "interesses políticos". "É um absurdo que uma denúncia antiga, de 2012, 2013, esteja sendo cumprida agora. Um mandado de prisão preventiva contra mim, faltando dias para a eleição", afirmou.

COM A PALAVRA, CRISTIANE BRASIL

A reportagem busca contato com a defesa da ex-deputada Cristiane Brasil. O espaço está aberto a manifestações.

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