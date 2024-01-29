Tiroteio durante carnaval na BA deixa um morto e três feridos

Imagens mostram momento da confusão que deixou um morto e três feridos na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante o carnaval antecipado em Juazeiro (BA) na noite deste domingo (28). Rafael de Souza Lima, de 37 anos, chegou a ser socorrido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não sobreviveu aos ferimentos. O tiroteio aconteceu em um bloco de rua na Avenida Adolfo Viana.

Um dos baleados foi preso pela Polícia Civil. O homem, que não teve a identidade informada, tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (26). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros baleados, que foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).