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Confusão

Tiroteio durante carnaval na BA deixa um morto e três feridos

A festa, que ocorreu quinta (25) e domingo (28), teve nomes como Carlinhos Brown e Armandinho entre as atrações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2024 às 14:45

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 14:45

Imagens mostram a movimentação após o tiroteio que deixou um morto e três feridos na Bahia
Imagens mostram momento da confusão que deixou um morto e três feridos na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante o carnaval antecipado em Juazeiro (BA) na noite deste domingo (28). Rafael de Souza Lima, de 37 anos, chegou a ser socorrido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não sobreviveu aos ferimentos. O tiroteio aconteceu em um bloco de rua na Avenida Adolfo Viana.
Um dos baleados foi preso pela Polícia Civil. O homem, que não teve a identidade informada, tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (26). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros baleados, que foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A polícia está investigando a autoria e a motivação do tiroteio. Ainda não se sabe se o tiroteio está relacionado ao homicídio cometido por um dos baleados. A prefeitura da cidade ainda não se manifestou sobre o caso. A festa, que ocorreu quinta e domingo, teve nomes como Carlinhos Brown e Armandinho entre as atrações.

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