Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeito de atirar no músico Mingau é detido no interior de São Paulo
Quarto suspeito preso

Suspeito de atirar no músico Mingau é detido no interior de São Paulo

Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio do baixista da banda Ultraje a Rigor, a polícia já prendeu quatro, contando com Mostarda, preso neste sábado (14)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 out 2023 às 16:26

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 16:26

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3
Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do dia 3 de setembro Crédito: Estadão
A Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo prendeu na tarde deste sábado (14) Pablo William da Silva Mostarda, 29 anos, um dos suspeitos de atirar contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau. De acordo com informações da PM, Mostarda estava em uma residência na área rural da cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.
Com ele, a polícia encontrou uma arma de fogo. A suspeita é de que essa seja a arma que teria sido utilizada na ação que atingiu Mingau, em setembro deste ano, na cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.
Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia já prendeu quatro. Resta apenas um, de nome Hiago. A foto dele está em um cartaz divulgado pela polícia do Rio de Janeiro.
No dia do crime, Mingau foi atingido com um tiro na cabeça, dentro de seu carro. O projétil atravessou o crânio do músico. Ele foi socorrido para um hospital de Paraty e posteriormente foi transferido para Hospital São Luiz, em São Paulo, onde permanece internado para recuperação.
Na sexta-feira (13), um boletim médico do Hospital São Luiz apontou que Mingau registrou momentos de interação com a família, com piscar de olhos, algo muito esperado por seus familiares.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filha de Mingau atualiza estado do músico: 'A palavra é paciência. O pior já passou'

Mingau abriu os olhos, mas ainda não há sinal de consciência ou interação, diz hospital

Mingau: bala atravessou crânio do baixista; médicos dizem evitar prognóstico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Rio de Janeiro São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados