Mingau abriu os olhos, mas ainda não há sinal de consciência ou interação, diz hospital

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos na quarta-feira, 20, mas não há indicação de consciência, informou o hospital. O músico segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em processo de retirada da ventilação mecânica.
O Hospital São Luiz do Itaim informou ao jornal O Estado de S. Paulo que ocorreu apenas o movimento de abrir os olhos, sem indicativos de interação.
"O paciente Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de 'desmame' da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", constatou o boletim da última quarta-feira.
A sedação do músico foi totalmente retirada no domingo, 17. Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no início deste mês.