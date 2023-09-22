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Em recuperação

Mingau abriu os olhos, mas ainda não há sinal de consciência ou interação, diz hospital

Informação repassada após notícia de abertura dos olhos; músico está em processo de retirada da ventilação mecânica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 10:44

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos na quarta-feira, 20, mas não há indicação de consciência, informou o hospital. O músico segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em processo de retirada da ventilação mecânica.
Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3
Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça no início de setembro Crédito: Wilton Junior/Estadão
O Hospital São Luiz do Itaim informou ao jornal O Estado de S. Paulo que ocorreu apenas o movimento de abrir os olhos, sem indicativos de interação.
"O paciente Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de 'desmame' da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", constatou o boletim da última quarta-feira.
A sedação do músico foi totalmente retirada no domingo, 17. Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no início deste mês.

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