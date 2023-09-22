Mingau abriu os olhos, mas ainda não há sinal de consciência ou interação, diz hospital

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos na quarta-feira, 20, mas não há indicação de consciência, informou o hospital. O músico segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em processo de retirada da ventilação mecânica.

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça no início de setembro Crédito: Wilton Junior/Estadão

O Hospital São Luiz do Itaim informou ao jornal O Estado de S. Paulo que ocorreu apenas o movimento de abrir os olhos, sem indicativos de interação.

"O paciente Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de 'desmame' da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", constatou o boletim da última quarta-feira.