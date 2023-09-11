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Equipe médica reduz sedação, mas estado de saúde do baixista Mingau segue grave

Músico continua recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana, diz boletim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 09:18

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3
Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3 Crédito: Wilton Junior/Estadão
Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, iniciou o processo de redução gradativa da sedação. A equipe médica que acompanha o músico divulgou um boletim neste domingo (10) informando sobre o procedimento e reforçou: o quadro clínico permanece grave.
O músico segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista. Mingau "segue sedado e sob ventilação mecânica. O paciente continua recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana".
O baixista foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, dia 3 de setembro, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Ele foi levado às pressas para o Hospital Hugo Miranda e de lá transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.
Segundo a equipe do hospital, a bala atravessou todo o crânico do músico. Na quarta-feira (6), Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos, que estariam envolvidos no ocorrido.

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