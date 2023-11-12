Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF define pena de mais cinco réus condenados por atos golpistas
Julgamento

STF define pena de mais cinco réus condenados por atos golpistas

Com mais essas condenações, chega a 25 o número de condenados pelo Supremo por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 nov 2023 às 11:00

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 11:00

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu entre 13 anos e 16 anos e seis meses de prisão as penas de mais cinco condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas.  
Os réus já haviam sido condenados na última terça-feira (7), quando se encerrou o julgamento no plenário virtual do Supremo, em que os ministros votam de forma remota, sem debate direto. Entretanto, na ocasião não houve consenso sobre a dosimetria das penas – o cálculo que leva à sentença final.  
Na noite desta sexta-feira (10) foi publicada decisão média, que fez uma ponderação entre os diferentes entendimentos, resultando na pena final. Todos os cinco réus foram presos no Palácio do Planalto, em flagrante, pela Polícia Militar. 
Stf valida retomada extrajudicial de imóvel de devedor
Stf valida retomada extrajudicial de imóvel de devedor Crédito: Fábio Rodrigues / Agência Brasil
Cada um foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e depredação de patrimônio protegido da União.  
Com mais essas condenações, chega a 25 o número de condenados pelo Supremo por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.  
Confira abaixo a pena recebida por cada um dos condenados:  
  • Fabricio de Moura Gomes, de 45 anos e origem em São Paulo; recebeu pena de 16 anos e seis meses
  • Moisés dos Anjos, 61 anos, de São Paulo; pena de 16 anos e seis meses
  • Jorginho Cardoso de Azevedo, de 62 anos, proveniente de São Paulo; pena 16 anos e seis meses
  • Rosana Maciel Gomes, 50 anos, de Goiás; pena de 13 anos e seis meses
  • Osmar Hilbrand, de 53 anos, origem em Minas Gerais; pena de 13 anos e seis meses

LEIA MAIS

STF reduz penas atribuídas por Moraes para acusados do 8/1 pela 1ª vez

CPI aprova relatório com Bolsonaro como autor de ataques de 8 de janeiro

CPMI do 8 de Janeiro pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60

Atos golpistas: pedreiro é o primeiro capixaba a ser julgado pelo STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

STF Atos Golpistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados