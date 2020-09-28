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Pedido de impeachment

Sorteio de desembargadores que definirão futuro de Witzel ocorre nesta segunda

Além dos desembargadores, cinco deputados eleitos pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vão compor o tribunal

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 09:17
Governador Wilson Witzel Participa da Videoconferência do Fórum dos Governadores, no palácio Laranjeiras
Wilson Witzel está temporariamente afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: Flickr/Governo do Estado do Rio de Janeiro
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) vai sortear nesta segunda-feira (28), às 11h, os cinco desembargadores que vão participar do tribunal misto que analisará o pedido de impeachment do governador afastado do Estado, Wilson Witzel (PSC). Além dos desembargadores, cinco deputados eleitos pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vão compor o tribunal.
Se sete dos dez votos do tribunal especial forem pela condenação, Witzel perde o cargo de vez. O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TJ-RJ e do tribunal misto, presidirá a sessão do sorteio. Cada desembargador terá seu nome ligado a um número que corresponde à sua colocação na lista de antiguidade no Tribunal de Justiça. O sorteio será transmitido em tempo real nos canais do Tribunal no YouTube, no Facebook e no Instagram.
Na quarta-feira passada, dia 23, a Alerj encaminhou o afastamento de Witzel e autorizou a abertura de processo contra ele por crime de responsabilidade. Atualmente, Witzel está temporariamente afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele já foi denunciado duas vezes pelo Ministério Público Federal por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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