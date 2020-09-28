Sorteio de desembargadores que definirão futuro de Witzel ocorre nesta segunda

Se sete dos dez votos do tribunal especial forem pela condenação, Witzel perde o cargo de vez. O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TJ-RJ e do tribunal misto, presidirá a sessão do sorteio. Cada desembargador terá seu nome ligado a um número que corresponde à sua colocação na lista de antiguidade no Tribunal de Justiça. O sorteio será transmitido em tempo real nos canais do Tribunal no YouTube, no Facebook e no Instagram.