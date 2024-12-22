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Tragédia

Sobe para 41 número de mortos em acidente entre ônibus e carreta em MG

Polícia Civil mineira confirmou que 11 corpos já foram identificados e dois liberados para as famílias

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 13:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 dez 2024 às 13:39
Subiu para 41 o número de mortos na colisão de um ônibus com uma carreta, na BR-116, em Minas Gerais, na madrugada de sábado (21). Neste domingo (22), a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que 11 corpos já foram identificados e dois liberados para as famílias.
O acidente ocorreu depois que um grande bloco de granito, que era transportado pela carreta, se soltou e se chocou com um ônibus de viagem, que seguia no sentido contrário. Após o impacto da rocha, o ônibus pegou fogo. Um carro de passeio se chocou com a carreta e seus três ocupantes ficaram gravemente feridos.
A investigação aponta para excesso de peso no transporte e há o indicativo de uma possível responsabilidade criminal do condutor. O motorista ainda está foragido. As forças de segurança procuram pelo homem também no Espírito Santo e na Bahia e pedem que ele se apresente.
Corpo de Bombeiros em atuação após grave acidente na BR 116, em Teófilo Otoni (MG)
Corpo de Bombeiros em atuação após grave acidente na BR 116, em Teófilo Otoni (MG) Crédito: CBMMG/ Divulgação
Segundo a Polícia Civil, ele está com a carteira de habilitação suspensa. Houve uma abordagem da blitz da Lei Seca, há alguns anos, na cidade mineira de Mantena, e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.
As autoridades ainda trabalham com a perícia no local do acidente, dada a magnitude da destruição dos veículos.

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