"Só Papai do Céu me tira daqui", diz Bolsonaro sobre Presidência

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, na segunda-feira (11), que precisa fazer "milagre" para governar com poucos recursos e que, apesar dos problemas, é "imbrochável". A declaração foi feita a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada uma semana depois de o chefe do Executivo dizer que o país está quebrado.
Bolsonaro, que tem mais de 50 pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados, ainda completou: "Vão ter que me aturar, só Papai do Céu me tira daqui. Mais ninguém". A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.
"Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito. Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto e fazendo mais. Alguns querem que eu minta 'ah, o Brasil está uma maravilha'. Não está uma maravilha", afirmou. "Alguns querem que com poucos recursos eu faça milagres."
Na terça-feira passada (5), o presidente disse, também a apoiadores, que não conseguiu "fazer nada" no governo. Ele atribuiu à pandemia da Covid-19 o motivo para não conseguir ampliar a isenção da tabela do Imposto de Renda, uma das promessas de campanha em 2018.
A declaração repercutiu negativamente. No dia seguinte, Bolsonaro foi irônico ao dizer que o país está uma "maravilha" e responsabilizou a imprensa por uma "onda terrível" da fala anterior dele.