"Só Papai do Céu me tira daqui", diz Bolsonaro sobre Presidência

"Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito. Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto e fazendo mais. Alguns querem que eu minta 'ah, o Brasil está uma maravilha'. Não está uma maravilha", afirmou. "Alguns querem que com poucos recursos eu faça milagres."