Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Só Papai do Céu me tira daqui", diz Bolsonaro sobre Presidência
"Imbrochável"

"Só Papai do Céu me tira daqui", diz Bolsonaro sobre Presidência

Para apoiadores no Alvorada, presidente diz que é "imbrochável", que terão que "aturá-lo" e que é preciso fazer "milagre" para governar com poucos recursos

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 13:15

Publicado em 

12 jan 2021 às 13:15
O presidente Jair Bolsonaro vota neste domingo (15), na Escola Municipal Rosa da Fonseca na Vila Militar no Rio de Janeiro
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Dhavid Normando/Futura Press/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, na segunda-feira (11), que precisa fazer "milagre" para governar com poucos recursos e que, apesar dos problemas, é "imbrochável". A declaração foi feita a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada uma semana depois de o chefe do Executivo dizer que o país está quebrado
Bolsonaro, que tem mais de 50 pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados, ainda completou: "Vão ter que me aturar, só Papai do Céu me tira daqui. Mais ninguém". A informação é do jornal O Estado de S. Paulo
"Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito. Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto e fazendo mais. Alguns querem que eu minta 'ah, o Brasil está uma maravilha'. Não está uma maravilha", afirmou. "Alguns querem que com poucos recursos eu faça milagres."

Veja Também

"Faltou à Ford dizer a verdade: eles querem subsídios", afirma Bolsonaro

Na terça-feira passada (5), o presidente disse, também a apoiadores, que não conseguiu "fazer nada" no governo. Ele atribuiu à pandemia da Covid-19 o motivo para não conseguir ampliar a isenção da tabela do Imposto de Renda, uma das promessas de campanha em 2018. 
A declaração repercutiu negativamente. No dia seguinte, Bolsonaro foi irônico ao dizer que o país está uma "maravilha" e responsabilizou a imprensa por uma "onda terrível" da fala anterior dele. 

Veja Também

No ES, Alcolumbre critica demora na vacinação no Brasil, mas elogia Pazuello

Bolsonaro confirma apoio a candidato de Alcolumbre para o Senado

Maia sobe tom contra Bolsonaro e deve deixar impeachment na gaveta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados