Simone Tebet vota em Campo Grande: 'Feliz por estar do lado certo'

A candidata à presidência derrotada Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo, 30, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, localizada no bairro Jardim dos Estados.
"Depositei na urna meu voto de esperança de um Brasil melhor. Viva a nossa democracia. Um bom domingo e bom voto a todos", escreveu Tebet em suas redes sociais.
Em entrevista coletiva no local de votação, a ex-candidata reforçou a importância do exercício democrático. "Que a vontade do eleitor seja acatada e, seja qual for o resultado, estamos prontos para defender a democracia e o país. Hoje é um dia de paz, de serenidade. Espero que, a partir de amanhã, tenhamos um país a ser reconstruído e um povo novamente unido. Fico muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história".
Após perder as eleições no primeiro turno, a emedebista declarou apoio e passou a integrar ativamente a campanha do candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta hoje o candidato à reeleição e atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.