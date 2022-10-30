Simone Tebet vota em Campo Grande: 'Feliz por estar do lado certo'

"Depositei na urna meu voto de esperança de um Brasil melhor. Viva a nossa democracia. Um bom domingo e bom voto a todos", escreveu Tebet em suas redes sociais.

Em entrevista coletiva no local de votação, a ex-candidata reforçou a importância do exercício democrático. "Que a vontade do eleitor seja acatada e, seja qual for o resultado, estamos prontos para defender a democracia e o país. Hoje é um dia de paz, de serenidade. Espero que, a partir de amanhã, tenhamos um país a ser reconstruído e um povo novamente unido. Fico muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história".