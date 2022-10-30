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Encontro fechado

Bolsonaro vai ao Galeão recepcionar o Flamengo e posa com a taça da Libertadores

Após comparecer para votar na Vila Militar Bolsonaro foi até a base aérea do Galeão recepcionar os jogadores do Flamengo em um evento fechado sem nenhum acesso de imprensa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2022 às 12:38

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 12:38

Após votar Bolsonaro vai até aeroporto receber jogadores do Flamengo
Após votar Bolsonaro vai até aeroporto receber jogadores do Flamengo Crédito: Reprodução\Internet
Após votar no início da manhã deste domingo na Vila Militar, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi à base aérea do Galeão recepcionar a delegação do Flamengo, que desembarcou por volta das 9h da manhã. No sábado, o clube carioca conquistou o tricampeonato da Libertadores da América.
O encontro de Bolsonaro com os atletas aconteceu ainda na pista, sem nenhum acesso de imprensa. Bolsonaro posou em meio aos jogadores e levantou a taça. Segundo um dirigente do clube carioca, "o presidente apenas conversou com os jogadores".
O evento a portas fechadas ocorre por um cuidado com a Justiça Eleitoral. Ainda na sexta-feira, o Flamengo divulgou nota informando que não haveria qualquer tipo de recepção ou festa pública na chegada ao Rio.
A medida atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que queria evitar transtornos no trânsito neste dia de segundo turno da eleição.

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