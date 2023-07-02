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Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília, aos 85 anos

Sepúlveda foi indicado à corte em 1989, no governo de José Sarney (MDB). Ele ficou no STF até 2007, quando se aposentou e, a partir de então, voltou a exercer a advocacia.

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 10:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2023 às 10:44
Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília, aos 85 anos
Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília, aos 85 anos Crédito: Geraldo Magela / Agência Senado
BRASÍLIA - O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Sepúlveda Pertence morreu neste domingo (2), em Brasília, aos 85 anos. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, na capital Federal.
Nascido em Sabará, Minas Gerais, em 21 de novembro de 1937, Sepúlveda foi secretário Jurídico no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do Ministro Evandro Lins e Silva e procurador-geral da República, antes de ser indicado para a corte.
Sepúlveda foi indicado à corte em 1989, no governo de José Sarney (MDB). Ele ficou no STF até 2007, quando se aposentou e, a partir de então, voltou a exercer a advocacia.
"É triste a notícia da partida de José Paulo Sepúlveda Pertence, um dos maiores que já passaram pelo STF. Brilhante, íntegro e adorável, influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento. Fará imensa falta a todos nós", escreveu o ministro Luís Roberto Barroso em uma rede social.

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