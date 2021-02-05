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Medida provisória

Senado aprova MP que facilita compra de vacina russa Sputnik V

O artigo incluído na Câmara prevê que a Anvisa conceda autorização excepcional a vacinas aprovadas pelas agências sanitárias da Rússia, da Argentina e da Coreia do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:18

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:18

Plenário do Senado Federal durante a votação da reforma da Previdência
Senado Federal aprova medida provisória que facilita a compra de doses contra a Covid-19 da vacina russa Sputnik V Crédito: Marcos Oliveira
Senado aprovou nesta quinta-feira (4), uma medida provisória que facilita a compra de doses contra a Covid-19 da vacina russa Sputnik V, que deve ser fabricada e distribuída no Brasil pela União Química. O texto, que agora segue para sanção presidencial, também autoriza o acesso do país aos imunizantes por meio do Covax Facility, um consórcio internacional que vai fornecer imunizantes a países em desenvolvimento.
O artigo incluído na Câmara prevê que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceda autorização excepcional a vacinas aprovadas pelas agências sanitárias da Rússia, da Argentina e da Coreia do Sul. A Sputnik V já foi aprovada no seu país de origem, na Argentina e no México. Pela legislação atual, esse aval só pode ser dado a imunizantes aprovados nos Estados Unidos, Japão, China, Europa e Reino Unido.
Em seu parecer, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) fez uma alteração na redação do trecho para esclarecer que a permissão da agência estrangeira, a ser considerada pela Anvisa, pode ser tanto na modalidade de registro definitivo ou de uso emergencial. Por se tratar de um ajuste de texto, a proposta não precisará voltar para análise na Câmara dos Deputados.

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Nesta quarta-feira (3), o Ministério da Saúde afirmou que negocia a compra de 30 milhões de doses do imunizante russo e da vacina indiana Covaxin. A Anvisa, porém, ainda aguarda mais informações sobre a segurança e a eficácia destas vacinas. A agência anunciou na quarta que retirou algumas exigências para que os imunizantes possam ser usados no país.
O Ministério da Saúde prevê se reunir nesta sexta-feira (5), com representantes dos desenvolvedores da vacina e tem expectativa de receber os produtos ainda neste mês.

COVAX

A MP aprovada pelo Senado liberou recursos para permitir a participação do Brasil na Covax Facility, programa coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir a compra de vacinas contra a Covid-19. O governo deve receber nos próximos dias mais uma remessa de vacinas da farmacêutica AstraZeneca/Oxford por meio do consórcio. Segundo o Ministério da Saúde, a aliança global alocou mais de 10 mil doses que serão distribuídas.

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