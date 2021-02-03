Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa deve flexibilizar critério para vacina que beneficia russa Sputnik
Imunização

Anvisa deve flexibilizar critério para vacina que beneficia russa Sputnik

A ideia é retirar a exigência de estudos de fase 3 como requisito para análise desses pedidos no país; medida facilita aval a imunizantes já aprovados em outros países
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2021 às 15:10

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve alterar as regras atuais para receber pedidos de uso emergencial de vacinas contra a Covid. A ideia, segundo a reportagem apurou, é retirar a exigência de estudos de fase 3 como requisito para análise desses pedidos no país.
Na prática, a mudança deve facilitar o aval a vacinas como a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, e que, no Brasil, deve ser fabricada pela União Química.
Nos últimos dias, representantes da empresa e governadores vinham aumentando a pressão para que a agência facilitasse o aval ao imunizante no Brasil.
A União Química chegou a entregar à Anvisa um pedido de uso emergencial da vacina em 15 de janeiro. A agência, porém, devolveu o pedido à empresa um dia depois, afirmando que ele não cumpria os critérios mínimos –que definia a necessidade de estudos clínicos no país.
Também faltavam mais documentos, como certificado de boas práticas de fabricação, segundo a agência.
A exigência do estudo, no entanto, é hoje tida pela empresa como o principal entrave para um aval no país.
A expectativa é que a decisão da Anvisa seja anunciada ainda nesta quarta (3).
Além da Sputnik, a mudança nas regras da Anvisa pode facilitar a autorização também a outras vacinas negociadas no Brasil, como da Covaxin, da indiana Bharat Biotech.
Atualmente, as duas vacinas são tidas como "promissoras" pela equipe do Ministério da Saúde.

Veja Também

Covax prevê só 1,6 milhão de doses da vacina de Oxford para o Brasil

México autoriza uso emergencial da vacina Sputnik V

Brasil se aproxima dos 2,5 milhões de vacinados contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Saúde Vacina rússia Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados