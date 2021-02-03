Brasil se aproxima dos 2,5 milhões de vacinados contra a Covid-19

Nas últimas 24 horas, 23 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.

O número representa menos de 1,18% da população total do país. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso equivale a 1,55%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 28,23% das doses disponíveis no momento.