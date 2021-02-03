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Imunizados

Brasil se aproxima dos 2,5 milhões de vacinados contra a Covid-19

O número representa menos de 1,18% da população total do país. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso equivale a 1,55%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 07:50

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 07:50

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
A vacinação corresponde a 28,23% das doses disponíveis no momento Crédito: WavebreakMediaMicro/AdobeStock
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira (2), a 2.496.159, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde.
Nas últimas 24 horas, 23 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.
O número representa menos de 1,18% da população total do país. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso equivale a 1,55%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 28,23% das doses disponíveis no momento.

VACINADOS NO BRASIL POR ESTADO

  • SP - 509.181
  • BA - 217.680
  • RS - 183.189
  • MG - 176.777
  • RJ - 172.131
  • PR - 158.780
  • PE - 136.107
  • CE - 120.917
  • GO - 84.525
  • DF - 76.424
  • SC - 70.558
  • MA - 65.040
  • AM - 63.565
  • ES - 62.367
  • PA - 59.780
  • AL - 53.136
  • RN - 52.261
  • MS - 46.152
  • PB - 42.658
  • PI - 37.873
  • MT - 31.179
  • SE - 22.461
  • RO - 18.595
  • RR - 12.645
  • TO - 9.862
  • AP - 6.517
  • AC - 5.799

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