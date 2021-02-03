Brasil se aproxima dos 2,5 milhões de vacinados contra a Covid-19

Nas últimas 24 horas, 23 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.
O número representa menos de 1,18% da população total do país. Se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso equivale a 1,55%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 28,23% das doses disponíveis no momento.
VACINADOS NO BRASIL POR ESTADO
- SP - 509.181
- BA - 217.680
- RS - 183.189
- MG - 176.777
- RJ - 172.131
- PR - 158.780
- PE - 136.107
- CE - 120.917
- GO - 84.525
- DF - 76.424
- SC - 70.558
- MA - 65.040
- AM - 63.565
- ES - 62.367
- PA - 59.780
- AL - 53.136
- RN - 52.261
- MS - 46.152
- PB - 42.658
- PI - 37.873
- MT - 31.179
- SE - 22.461
- RO - 18.595
- RR - 12.645
- TO - 9.862
- AP - 6.517
- AC - 5.799