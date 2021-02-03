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Média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil fica em 1.066 nesta terça-feira

No total são 226.383 mortes registradas e 9.286.256 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio de imprensa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 07:30

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 07:30

Coronavírus - Covid19
Foram registrados 1.240 novos óbitos nas últimas 24 horas e 56.240 casos de Covid-19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
A média móvel de mortes por Covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.066 nesta terça-feira (2). Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 1.240 novos óbitos nas últimas 24 horas e 56.240 casos.
No total são 226.383 mortes registradas e 9.286.256 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.
O Estado de São Paulo, epicentro da doença no país, chegou a 53.455 mortes e 1.794.019 casos confirmados. Entre o total de casos diagnosticados, 1.552.390 pessoas estão recuperadas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 67,3% na Grande São Paulo e 68,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.987, sendo 7.027 em enfermaria e 5.960 em unidades de terapia intensiva.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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