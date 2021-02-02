OMC pede maior cooperação para distribuir vacinas contra a Covid-19

A Organização Mundial de Comércio (OMC) divulgou comunicado no qual pede que os países reforcem a cooperação a fim de garantir acesso global às vacinas para enfrentar a pandemia da Covid-19. A nota é assinada pelos quatro vice-diretores-gerais da entidade, Yonov Frederick Agah, Karl Brauner, Alan Wolff e Yi Xiaozhun.
O apelo foi feito na segunda-feira, 1º de fevereiro.
A nota lembra que a pandemia é um problema global, por isso a necessidade de cooperação, "inclusive para garantir a disponibilidade global de vacinas".
A entidade aponta que a guerra contra a pandemia pode ser resolvida apenas quando a cobertura universal dela for alcançada.