  • Sem máscara, Bolsonaro causa aglomeração em trailer vizinho da Aman
Sem máscara, Bolsonaro causa aglomeração em trailer vizinho da Aman

Muitas pessoas quiseram tirar fotos e gravar vídeos com o presidente, o que provocou tumulto. Cercado por seguranças, o presidente atendeu o público e não falou com a imprensa

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Jair Bolsonaro participa de um evento com alunos da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) nesta quinta-feira (24) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro viajou nesta quarta-feira (23), para Resende, município do sul fluminense, onde na manhã de quinta-feira (24), participará de um evento com alunos da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).
Bolsonaro chegou por volta das 18h, após viagem de helicóptero a partir da Base Aérea de Brasília. Após pousar dentro da Aman, ele caminhou sem máscara até o trailer de lanches que tradicionalmente visita, a poucos metros da Academia Militar. Ali, acompanhado de sua comitiva, conversou com o dono e os funcionários do trailer e causou aglomeração.
Muitas pessoas quiseram tirar fotos e gravar vídeos com o presidente, o que provocou tumulto. Cercado por seguranças, o presidente atendeu o público e não falou com a imprensa. Após a visita ao trailer, que durou cerca de meia hora, Bolsonaro voltou para a Aman, onde ficará hospedado.
Na quinta-feira (24), o presidente tem dois compromissos no Estado do Rio: pela manhã, participará de uma palestra na Aman, e às 15h a inauguração de instalações operacionais na sede da superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, na Pavuna (zona norte), à margem da rodovia Presidente Dutra. Depois desse evento Bolsonaro deve seguir para São Paulo, onde na sexta-feira (25), se submeterá a uma cirurgia.

