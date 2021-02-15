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Pandemia

Sem doses suficientes, Rio vai suspender vacinação contra Covid-19

Segundo a prefeitura, o cronograma será retomado assim que o município receber novas doses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2021 às 09:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 09:34

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira (15) que a cidade vai suspender a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. "Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do [Instituto] Butantan na próxima semana", escreveu o prefeito em rede social nesta manhã.
Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Segundo a prefeitura, o cronograma será retomado assim que o município receber novas doses.
Eduardo Paes
Eduardo Paes anunciou paralisação da vacinação na manhã desta segunda (15) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Em todo o estado do Rio, foram vacinadas 370.045 pessoas até esta segunda, o equivalente a pouco mais de 2% da população do estado. Em todo o Brasil, 5 milhões de pessoas foram imunizadas.
O Brasil registrou neste domingo (14) a maior média móvel de mortes por Covid-19 de toda a pandemia do novo coronavírus: foram 1.105 mortes por dia na última semana.
Até então, a maior média era de 1.097 mortes, registrada em 25 de julho de 2020, no auge da primeira onda da doença no país. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução do vírus, pois atenua números isolados que fujam do padrão.

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