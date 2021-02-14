Coronavírus: ES registra 6.141 mortes e mais de 310 mil casos

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.096 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.600.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 292.787. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 932 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.