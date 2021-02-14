Coronavírus: ES registra 6.141 mortes e mais de 310 mil casos

Mais cinco mortes foram registradas no Espírito Santo neste domingo (14), totalizando 6.141 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 588 novos casos, chegando a 310.763 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 40.866. Em seguida, aparecem Serra (39.068), Vitória (33.796) e Cariacica (24.692).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.096 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.600.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 292.787. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 932 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.