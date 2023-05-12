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Proteção

Saúde amplia vacinação contra gripe para toda população acima de 6 meses

Nova recomendação do Ministério da Saúde começa a valer a partir da próxima segunda-feira (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2023 às 12:46

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 12:46

SÃO PAULO, SP - O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses. A nova recomendação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (15), informou a pasta ao UOL.
A campanha nacional de imunização contra o vírus começou no dia 10 de abril. Como o Ministério da Saúde disse no início da campanha, as aplicações começariam primeiro com grupos prioritários.
Criança sendo vacinada. Vacinação está abaixo da cobertura ideal. Vacina sendo aplicada
Criança sendo vacinada Crédito: OMS/ONU
PRECISA TOMAR A VACINA DA GRIPE TODOS OS ANOS?
Sim. Todos os anos, a vacina da gripe é atualizada conforme as cepas mais circulantes no hemisfério Sul no ano anterior, segundo o monitoramento da OMS (Organização Mundial da Saúde).
POR QUE ISSO É NECESSÁRIO?
Porque a gripe é causada pelo vírus influenza, que se divide em três tipos (A, B e C), sendo que os tipos A e B são os de maior importância clínica. Eles sofrem mutações frequentes e são responsáveis pelas epidemias sazonais da doença.
QUAIS OS RISCOS DE NÃO TOMAR A VACINA DA GRIPE?
A imunização contra a gripe é a melhor medida de prevenção, pois ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa contra o vírus.
Quem não se vacina contra a gripe, especialmente as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e prioritários, pode necessitar de assistência hospitalar.

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