Saúde amplia vacinação contra gripe para toda população acima de 6 meses

A campanha nacional de imunização contra o vírus começou no dia 10 de abril. Como o Ministério da Saúde disse no início da campanha, as aplicações começariam primeiro com grupos prioritários.

Criança sendo vacinada Crédito: OMS/ONU

PRECISA TOMAR A VACINA DA GRIPE TODOS OS ANOS?

Sim. Todos os anos, a vacina da gripe é atualizada conforme as cepas mais circulantes no hemisfério Sul no ano anterior, segundo o monitoramento da OMS (Organização Mundial da Saúde).

POR QUE ISSO É NECESSÁRIO?

Porque a gripe é causada pelo vírus influenza, que se divide em três tipos (A, B e C), sendo que os tipos A e B são os de maior importância clínica. Eles sofrem mutações frequentes e são responsáveis pelas epidemias sazonais da doença.

QUAIS OS RISCOS DE NÃO TOMAR A VACINA DA GRIPE?

A imunização contra a gripe é a melhor medida de prevenção, pois ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir células de defesa contra o vírus.