Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sambista da Portela é alvo de racismo em aeroporto, denunciam familiares
Aos 85 anos

Sambista da Portela é alvo de racismo em aeroporto, denunciam familiares

Vilma Nascimento, baluarte da escola de samba, foi abordada em uma loja da Dufry Brasil, no terminal de Brasília, e precisou mostrar o que levava na bolsa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2023 às 20:28

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 20:28

Familiares e autoridades denunciam racismo em abordagem a Vilma Nascimento, 85, baluarte da escola de samba Portela, em uma loja da Dufry Brasil no aeroporto de Brasília.
Um dos ícones do carnaval carioca, ela esteve na capital do país por ocasião do Dia da Consciência Negra, celebrado na segunda-feira (20), quando foi homenageada no Congresso Nacional.
Vilma Nascimento, da Portela, durante revista em loja da Dufry Brasil, no aeroporto de Brasília
Vilma Nascimento, da Portela, durante revista em loja da Dufry Brasil, no aeroporto de Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais
Na terça (21), antes de embarcar de volta ao Rio de Janeiro, foi abordada em um estabelecimento do terminal aéreo. Gravação que circula nas redes sociais mostra dona Vilma, como é chamada, mexendo em seus pertences que leva na bolsa após ser interpelada por funcionária de uma loja.
"Nunca pensei, na minha vida, passar por isso", afirmou Vilma em um trecho do vídeo, compartilhado pela deputada federal Taliria Petrone (Psol-RJ).
Em nota, a Dufry Brasil pediu "publicamente desculpas pelo lamentável incidente" e afirmou que a profissional foi afastada de suas funções por "falha nos procedimentos".
"A abordagem feita pela fiscal de segurança da loja está absolutamente fora do nosso padrão", afirmou a empresa no comunicado.
"Este tipo de abordagem não reflete as políticas e valores da empresa. A Dufry está reforçando todos os seus procedimentos internos e treinamentos, em linha com as suas políticas, para impedir que situações assim se repitam."
Concessionária que administra o aeroporto de Brasília, a Inframerica enviou nota na qual afirmou que tomou conhecimento "de uma denúncia sobre discriminação em uma loja do terminal aéreo".
"A Inframerica repudia qualquer tipo de ação discriminatória, dentro ou fora do aeroporto", disse.
Em uma rede social nesta quinta, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, classificou de "absurdas e inadmissíveis as acusações racistas" feitas contra Vilma.
Na publicação, Anielle informou ainda que a pasta entrará em contato com a porta-bandeira para prestar solidariedade e auxílio.
De acordo com a ministra, a pasta está desenvolvendo um acordo de cooperação técnica com a Anac, a Polícia Federal e os ministérios dos Direitos Humanos e Porto e Aeroportos para medidas eficazes de combate ao racismo, envolvendo capacitação, preparo e formação antirracistas para servidores, e bolsas para ampliar a diversidade na aviação.
"Vamos tomar as providências cabíveis para que casos absurdos como esse não se repitam", disse Anielle na publicação.
No Congresso, Vilma desfilou na abertura da exposição "Pensamento Negro no Brasil: uma Conexão Ancestral", em cartaz na Câmara dos Deputados até 12 de janeiro de 2024.
Sobre a homenagem, Vilma afirmou que são 85 anos "bem vividos" e que é uma "alegria e honra enorme" o reconhecimento em nível nacional. "Faz ter a certeza de poder olhar para trás e ver que todo empenho e dedicação valeram a pena", disse a porta-bandeira.

LEIA MAIS 

Cartão vermelho para o racismo! Árbitros negros sempre sofreram no Brasil

Colorismo: negros explicam como tom da pele define o racismo que sofrem

'Racismo faz a criança negra acreditar que vale menos'

Entenda as diferentes formas de racismo e como combatê-las

Consciência Negra: legados da escravidão exigem esforço coletivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Racismo Rio de Janeiro Samba Brasília (DF) Consciência Negra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados