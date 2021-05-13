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CPI da Covid

Resposta a ataques de Bolsonaro é o "número de mortos pela Covid", diz  Renan

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros também rebateu as críticas do chefe do Executivo, que o chamou de "picareta", "vagabundo" e "traidor"

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 14:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 14:23
O relator Renan Calheiros durante a CPI da Covid
O relator Renan Calheiros durante a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quinta-feira (13) que o presidente Jair Bolsonaro viajou a Alagoas, acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) "para inaugurar obra já inaugurada". Renan também rebateu as críticas do chefe do Executivo, que o chamou de "picareta", "vagabundo" e "traidor". "Para me atacar pessoalmente, como aliás fez seu filho aqui ontem, e para atacar esta comissão parlamentar de inquérito", completou o relator.
Nesta quarta-feira, em sessão da CPI, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) também chamara Renan de "vagabundo". Durante o discurso de Bolsonaro, os presentes responderam com gritos de "fora, Renan".
De volta à CPI, Renan disse que sua resposta ao presidente da República é o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. "Se ele (Bolsonaro) não respeita essa comissão de inquérito, que respeite (o número de mortos)", disse apontando para o contador atualizado nesta manhã. Segundo dados do Ministério da Saúde, o País marca 428.034 mortes pela doença. Ele mantém placa com o número de mortos na sua mesa, na CPI.

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