Resposta a ataques de Bolsonaro é o "número de mortos pela Covid", diz  Renan

Nesta quarta-feira, em sessão da CPI, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) também chamara Renan de "vagabundo". Durante o discurso de Bolsonaro, os presentes responderam com gritos de "fora, Renan".

De volta à CPI, Renan disse que sua resposta ao presidente da República é o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. "Se ele (Bolsonaro) não respeita essa comissão de inquérito, que respeite (o número de mortos)", disse apontando para o contador atualizado nesta manhã. Segundo dados do Ministério da Saúde, o País marca 428.034 mortes pela doença. Ele mantém placa com o número de mortos na sua mesa, na CPI.