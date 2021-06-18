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Ministro da Saúde

Queiroga diz "estar tranquilo" sobre se tornar investigado pela CPI da Covid

Renan Calheiros classificou oficialmente 14 pessoas como investigadas pela comissão, incluindo o ministro. A maioria delas é ligada ao presidente Jair Bolsonaro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 14:28

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:28

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira (18) no Rio de Janeiro que tem "tranquilidade absoluta" sobre o fato de passar de testemunha a investigado pela CPI da Covid-19. "Não estou interessado nesse assunto, estou interessado em vacinar a população brasileira. A população brasileira já está vendo o que eu estou fazendo. Tranquilidade absoluta, não tem preocupação com isso", disse o ministro, ao ser questionado sobre a decisão anunciada nesta manhã pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI.
Queiroga deu essas declarações ao sair da Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi (região central do Rio), onde no final da manhã participou de um evento de liberação de recursos para ampliação do programa "Consultório na Rua", que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Renan Calheiros classificou oficialmente 14 pessoas como investigadas pela comissão. A maioria delas é ligada ao presidente Jair Bolsonaro, o que representa uma derrota para o governo na CPI.

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