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Combate à Covid-19

Senador atribui antecipação de vacinas a pressão feita pelo povo e CPI

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se manifestou em resposta a uma publicação do ministro Marcelo Queiroga, que comemorou a antecipação da entrega de 7 milhões de doses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:39

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:39

O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Em publicação no Twitter nesta quinta-feira, 17, o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se manifestou em resposta a uma publicação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que comemorou, na quarta-feira (16) a antecipação de entrega 7 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer. "Parabéns à CPI e à pressão do povo brasileiro!", escreveu Randolfe.
A sessão da CPI marcada para esta quinta-feira, que previa interrogatório do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques, foi adiada em razão da votação prevista no plenário da Casa da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras. O empresário Carlos Wizard também deveria depor no colegiado hoje, mas não compareceu.

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