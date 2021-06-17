Senador atribui antecipação de vacinas a pressão feita pelo povo e CPI

A sessão da CPI marcada para esta quinta-feira, que previa interrogatório do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques, foi adiada em razão da votação prevista no plenário da Casa da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras. O empresário Carlos Wizard também deveria depor no colegiado hoje, mas não compareceu.