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Ministro da Saúde

CPI da Covid inclui Queiroga na lista de investigados

Ministro da Saúde deixa de ser testemunha e se une a uma lista com outros quatro investigados da CPI, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, Mayra Pinheiro e Fábio Wajngarten
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:16

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:16

Marcelo Queiroga no segundo depoimento à CPI da Covid
Marcelo Queiroga no segundo depoimento à CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), decidiu, nesta quarta-feira (16), incluir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na lista de investigados. A CPI apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Queiroga deixa de ser testemunha e se une a uma lista com outros quatro investigados da CPI: o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten.

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Ao incluir Queiroga, Pazuello e outros alvos na lista de investigados, a CPI passa a tratá-los como suspeitos de ter participado de um crime. Isso porque a comissão classifica como investigadas aquelas pessoas contra as quais há provas e indícios veementes.
Segundo assessores do Congresso, a alteração do status desobriga o investigado a assinar um termo para falar somente a verdade. Como não está obrigado a produzir provas contra si mesmo, o investigado não precisa falar nem dizer a verdade.

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Os cinco investigados da CPI foram ouvidos como testemunhas em seus depoimentos. A testemunha é uma pessoa que viu fatos, mas não participou de irregularidades e crimes.
Ao tornar os alvos como investigados, a CPI ganha em profundidade na apuração. A partir de agora, medidas como busca e apreensão e requisição de documentos ficam mais fáceis.

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