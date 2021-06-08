Dúvidas sobre eficácia da Coronavac "não devem se confirmar", diz Queiroga

Marcelo Queiroga no segundo e Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

O ministro da Saúde e médico cardiologista, Marcelo Queiroga, disse que as dúvidas sobre a eficácia da Coronavac "não devem se confirmar". O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e já foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e membros do governo federal que destacaram a procedência da vacina.

Durante depoimento à CPI da Covid do Senado mais cedo nesta tarde (8), Queiroga havia defendido a produção nacional de imunizantes como saída para a crise sanitária causada pelo novo coronavírus.