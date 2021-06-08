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Ministro da Saúde

Dúvidas sobre eficácia da Coronavac "não devem se confirmar", diz Queiroga

O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e já foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 16:17

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:17

Marcelo Queiroga no segundo depoimento à CPI da Covid
Marcelo Queiroga no segundo e Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
O ministro da Saúde e médico cardiologista, Marcelo Queiroga, disse que as dúvidas sobre a eficácia da Coronavac "não devem se confirmar". O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e já foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e membros do governo federal que destacaram a procedência da vacina.
Durante depoimento à CPI da Covid do Senado mais cedo nesta tarde (8), Queiroga havia defendido a produção nacional de imunizantes como saída para a crise sanitária causada pelo novo coronavírus.
"A vacina da Coronavac pairam ainda dúvidas que, para mim, não devem se confirmar acerca da sua efetividade", disse. Queiroga também reforçou que "aposta" na tecnologia desenvolvida para outro imunizante do Butantan, a vacina Butanvac.

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