Presidente da CPI suspende sessão após discussão entre senador e Queiroga

À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Otto inicialmente questionou datas de intervalo recomendadas entre a primeira e a segunda dose, que seriam diferentes entre a bula das imunizações e o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde.

Em seguida, o senador também questionou quem editou a norma técnica que recomendou que gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca pudessem tomar a segunda dose de qualquer outro laboratório.

O ministro respondeu que a norma era do PNI (Programa Nacional de Imunizações), mas o senador rebateu aos gritos afirmando que quem tinha assinado era Francielli Fantinato.

Fantinato, na verdade, é a diretora do PNI.

Teve então um início de tumulto, no qual o senador gritou para o ministro "falar a verdade" e que a "ciência não pode mentir". Otto depois afirmou que não chamou o ministro de mentiroso.