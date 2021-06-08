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CPI da Covid

Presidente da CPI suspende sessão após discussão entre senador e Queiroga

No início de tumulto, o qual o senador gritou para o ministro "falar a verdade" e que a "ciência não pode mentir"; Otto depois afirmou que não chamou o ministro de mentiroso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 14:47

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:47

À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga.
À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão após uma discussão entre o senador Otto Alencar (PSD-BA) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira (8).
Otto inicialmente questionou datas de intervalo recomendadas entre a primeira e a segunda dose, que seriam diferentes entre a bula das imunizações e o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde.
Em seguida, o senador também questionou quem editou a norma técnica que recomendou que gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca pudessem tomar a segunda dose de qualquer outro laboratório.
O ministro respondeu que a norma era do PNI (Programa Nacional de Imunizações), mas o senador rebateu aos gritos afirmando que quem tinha assinado era Francielli Fantinato.
Fantinato, na verdade, é a diretora do PNI.
Teve então um início de tumulto, no qual o senador gritou para o ministro "falar a verdade" e que a "ciência não pode mentir". Otto depois afirmou que não chamou o ministro de mentiroso.
Após pequeno intervalo, a sessão foi retomada.

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