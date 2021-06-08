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Ministro da Saúde

"Ainda estamos na 2ª onda e com platô elevado de casos", diz Queiroga na CPI

O ministro da Saúde também acrescentou que "a estação climática que vivemos onde há uma tendência maior de circulação do vírus"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 14:39

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:39

À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga.
À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que "até o momento, não está caracterizada a terceira onda" de contaminações pela Covid-19 no País. "Estamos ainda nessa segunda onda com um platô elevado de casos e a minha esperança para conter isso é a vacina", disse o ministro à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira (8).
"Até bem pouco tempo os Estados, os municípios, eles tinham uma restrição maior do movimento da população e estavam fechados. Houve uma abertura. Com essa abertura, há uma tendência de novos casos e isso faz com que haja um aumento dos óbitos", afirmou. "Outro ponto é a estação climática que vivemos onde há uma tendência maior de circulação do vírus", completou Queiroga.
Sobre o contenção do avanço da doença no Brasil, o ministro afirmou que a cada duas semanas há uma reunião do gabinete de crise da qual participa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Com o presidente (Jair Bolsonaro) despacho sempre com ele, pelo menos uma vez por semana estou com o presidente especificamente para tratar sobre saúde", completou.

COPA AMÉRICA

Marcelo Queiroga voltou a dizer que a realização da Copa América no Brasil não foi decidida por ele ou pelo Ministério da Saúde. Em depoimento à CPI, o ministro afirmou, entretanto, que avaliou os protocolos para a realização da competição esportiva. Na segunda-feira (07) o Ministério da Saúde apresentou os protocolos para a realização do evento, entre os quais se inclui a testagem das equipes a cada dois dias para a detecção eventual do novo coronavírus.

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