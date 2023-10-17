Quatro operários morrem soterrados em obra em Belo Horizonte

Os operários morreram soterrados após a queda de um talude de 3 metros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Minas Gerais

Quatro operários morreram soterrados na manhã desta terça (17) enquanto trabalhavam em uma obra para a construção de um supermercado da rede Verdemar no Belvedere, bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte. Os trabalhadores foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e a Defesa Civil municipal interditou o local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três operários morreram na hora. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram resgatados e levados para atendimento médico. No final da manhã os bombeiros confirmaram a morte da mulher, que era engenheira.

Os mortos foram identificados como Rafael Pereira Barbosa, 35; Roberto Mauro da Silva, 55; Zacarias Evangelista Fonseca, 59; e Juliana Angélica Menezes Veloso, 30. O homem resgatado com vida, de 23 anos, foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro Odilon Behrens, da prefeitura. Não foram repassadas informações sobre as condições dele.

"As informações sobre estado de saúde são de prontuário médico, portanto sigilosas", afirma o hospital, em nota. O trabalho dos bombeiros foi encerrados no início da tarde. A Defesa Civil isolou o local do acidente e notificou os responsáveis pela obra para que providenciem medidas de segurança e mitigação dos riscos. Segundo a prefeitura, a obra era regular e tinha alvará ativo. O comunicado da construção foi feito em 14 de setembro de 2023.

A Polícia Civil afirma que uma equipe foi enviada ao local para investigação. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) afirma que as apurações realizadas até o momento indicam que a obra no Belvedere estava em situação regular, com apresentação de responsável técnico e as devidas ART (Anotações de Responsabilidade Técnica).

"Contudo, as verificações continuam em curso. As informações já levantadas serão encaminhadas para a Câmara Especializada de Engenharia Civil, do Crea-MG, para verificação de responsabilidades em relação ao sinistro ocorrido nesta data", afirma a entidade. Em nota, a rede Verdemar afirma que o acidente foi uma fatalidade.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos acompanhando de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos", diz o texto. "A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade", acrescenta empresa.