Vídeos mostram resgate de soterrados em Afonso Cláudio

O Corpo de Bombeiros registrou o momento em que dois homens foram resgatados após serem soterrados após um deslizamento de terra no bairro Campo 21, em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (13). Um dos trabalhadores não conseguiu sobreviver.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três trabalhadores escavavam um talude ao fundo de uma residência quando o barranco deslizou. A corporação foi acionada por volta das 16h30 e seguiu para o local. Duas das três vítimas já haviam sido localizadas vivas, sendo todas em área de risco de novos deslizamentos.

Uma das vítimas estava presa da cintura para baixo na terra e, para resgatá-la, os bombeiros tiveram que fazer uma intervenção delicada de escavação manual. A segunda vítima estava totalmente presa sob escombros de uma escada atingida pela terra. Ela foi retirada do local após 2h30 de trabalho, mas estava com fratura de pélvis e sinais de hemorragia interna.

As vítimas foram deixadas aos cuidados do SAMU. O cão da equipe de busca do 4º Batalhão dos Bombeiros indicou o local onde estaria a última vítima, que já havia falecido, pois ficou completamento soterrado.

Após a liberação pela perícia da Polícia Civil, os bombeiros ainda fizeram a escavação da área por volta das 22h30, sendo finalizada a recuperação do corpo por volta de 1h da madrugada desta terça-feira (14).

O capitão Ramon Mageski considerou a ocorrência emocionante. Principalmente pelo sucesso de termos completado o segundo resgate. A vítima estava em situação bastante difícil, com muito peso sobre ela, e em uma posição complicada, em que qualquer procedimento inadequado nosso poderia resultar em jogar tudo por água abaixo. Superamos as carências de materiais e equipamentos adequados e confiamos na técnica e habilidade dos nossos militares, finalizou.