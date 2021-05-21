PT pede ao STF afastamento de Salles do Ministério do Meio Ambiente

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante coletiva com a imprensa com o Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Marcos Corrêa/PR

Os parlamentares afirmam que a permanência de Salles no cargo, além de contribuir para o desmonte da política ambiental, abre caminho para obstrução das investigações em curso contra ele.

"Além de fraudar o compromisso constitucional de defender o meio ambiente no País, [Salles] vem diuturnamente se posicionando ao lado dos que vulneram as regras ambientais, criando, desta feita, embaraços às apurações e investigações que procuram desvendar todos esses desmandos ambientais no País", diz um trecho da notícia-crime.

O pedido vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou buscas contra Salles na Operação Akuanduba, aberta da Polícia Federal na quarta-feira, 19, e mandou desarquivar uma notícia-crime que atribui ao ministro do Meio Ambiente os crimes de prevaricação, advocacia administrativa e de responsabilidade na reunião ministerial em que ele sugeriu aproveitar a pandemia para 'passar a boiada' em medidas regulatórias. Moraes também afastou do cargo o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim.

"São reiteradas as denúncias contra o ministro Ricardo de Aquino Salles pelo desmonte da política ambiental brasileira, mediante o enfraquecimento dos órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente", afirma o PT.