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  • Freixo apresenta ação popular à Justiça para tirar Salles do cargo
Alvo de operação

Freixo apresenta ação popular à Justiça para tirar Salles do cargo

Operação da PF faz buscas em endereços ligados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente, em investigação sobre exportação ilegal de madeira

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:31
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante coletiva com a imprensa com o Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao fundo, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Marcos Corrêa/PR
O líder da minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), apresentou um pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para que suspenda a nomeação do ministro do Meio AmbienteRicardo Salles. Em publicação no Twitter, Freixo afirmou que "o Ministério do Meio Ambiente não pode ser usado para defender bandidos".
Na ação popular protocolada na manhã desta quarta-feira (19), o deputado também pede, em caráter liminar, que Salles seja afastado imediatamente até o julgamento definitivo por desvio da finalidade do papel de ministro do Meio Ambiente.
Nesta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Akuanduba, que faz buscas em endereços ligados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente, em investigação sobre exportação ilegal de madeira. O Supremo Tribunal Federal (STF) também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles.

LEIA MAIS

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