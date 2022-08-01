Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • ProUni: inscrições para 2ª edição de 2022 estão abertas e vão até dia 4
Chance de fazer faculdade

ProUni: inscrições para 2ª edição de 2022 estão abertas e vão até dia 4

Os resultados serão divulgados em duas chamadas: a primeira será realizada em 8 de agosto; a segunda, em 22 de agosto. Os resultados estarão disponíveis on-line
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 ago 2022 às 08:04

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 08:04

Estudantes que almejam bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior poderão, a partir de segunda (1º), fazer inscrição na 2ª edição de 2022 do Programa Universidade para Todos (ProUni).
As inscrições vão até o dia 4 de agosto e podem ser efetuadas pelo site do ProUni. As bolsas oferecidas pelo programa são parciais (50%) ou integrais (100%). Dentre os requisitos, o estudante deve ter atingido média de 450 pontos em cada matéria do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter tido nota superior a zero na prova de redação. Inscritos como treineiros no exame não poderão concorrer a bolsas do ProUni.
Os resultados serão divulgados em duas chamadas: a primeira será realizada em 8 de agosto; a segunda, em 22 de agosto. Os resultados estarão disponíveis on-line.

NOVIDADES

Esta edição do ProUni trará algumas inovações. Dentre elas, inscrições que serão categorizadas como ampla concorrência ou ações afirmativas. A ordem de prioridade na chamada varia de acordo com a categoria da inscrição.
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso Crédito: @ijeab/Freepik
Outra mudança é a priorização de inscritos que cumpram os seguintes critérios (em ordem decrescente de relevância para a classificação):
  • Sejam professores da rede pública de ensino (exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação);
  • Sejam professores da rede pública de ensino (exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação);
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada (com bolsa integral);
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada (com bolsa parcial ou sem bolsa);
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada (com bolsa parcial ou sem bolsa);
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em instituição privada (com bolsa integral);
  • Estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em instituição privada (com bolsa parcial ou sem bolsa de estudos).

RENDA MÍNIMA PARA PARTICIPAR

Para participar do processo o candidato deve preencher certos critérios, como as exigências de faixas de renda per capita. Veja na tabela:
  • Bolsa integral (100%) - até 1,5 salário mínimo;
  • Bolsa parcial (50%) - até 3 salários mínimos
Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos estudantes inscritos nos processos seletivos do ProUni considerará as notas obtidas nas duas últimas edições do Enem, imediatamente anteriores ao processo seletivo do ProUni para ingresso em curso de graduação ou sequencial de formação específica.

LEIA MAIS

Homem morre afogado após bote virar no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Faculdade tem parte de prédio interditada pela Defesa Civil em Cachoeiro

Obra de ciclovia na Rio Branco: retirada de árvores revolta moradores

Covid e diabetes: estudo da Ufes mostra como infecção mexe com a glicose

Entenda por que sintomas da Covid começam antes em vacinados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MEC ProUni
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados