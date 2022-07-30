Faculdade tem parte de prédio interditada pela Defesa Civil em Cachoeiro

Defesa Civil interdita parte de faculdade em Cachoeiro Crédito: Karol Moraes/Mariana Batista

Defesa Civil do município, na última quinta-feira (28). Em imagens enviadas por um pai de aluno à reportagem de A Gazeta, é possível ver rachaduras na estrutura do imóvel e na escadaria. O campus da faculdade Multivix no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , teve um dos blocos e o anexo de dois pavimentos interditados pelado município, na última quinta-feira (28). Em imagens enviadas por um pai de aluno à reportagem de, é possível ver rachaduras na estrutura do imóvel e na escadaria.

O Ronaldo Sandrini é pai de um aluno do curso de Medicina. Ele fez fotos sobre a situação do imóvel na última semana e ficou preocupado. “Essas rachaduras, fissuras, são grandes e já duram um mês. Fico preocupado. Será que corre o risco de cair? O prédio é novo, tem apenas quatro anos”, contou Sandrini.

Defesa Civil interdita parte de faculdade em Cachoeiro Crédito: Karol Moraes/Mariana Batista

A interdição foi confirmada pela prefeitura. Por meio de nota, a assessoria de comunicação do município informou que a Defesa Civil de Cachoeiro interditou o bloco I e o anexo de dois pavimentos, na última quinta-feira. O motivo são os problemas estruturais. A faculdade, segundo nota, tem um prazo de cinco dias para fazer a desocupação de todas as áreas interditadas até que sejam sanados os problemas registrados no local.

Um comunicado, segundo o pai de aluno Ronaldo Sandrini, foi divulgado pela faculdade antes da interdição, na terça-feira (26). O documento informa que o bloco destinado ao atendimento da Clínica Odontológica do Campus Sede necessita de alguns reparos. Para que as aulas teóricas não sejam interrompidas, a partir de segunda-feira (1º), haverá remanejamento dos alunos para o campus que fica no bairro Independência. A faculdade informou que vai ofertar transporte.