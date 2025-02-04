Prouni divulga resultado da 1ª chamada nesta terça (4) e abre matrículas

O programa disponibiliza, neste primeiro semestre, 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas de educação superior por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais (100%) e 134.905, parciais (50%).

Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) Crédito: Rafa Neddermeyer/23/06/2023 - Agência Brasil

Os aprovados terão até o dia 17 para levar a documentação para realizar a matrícula na instituição de ensino. O edital indica que cada universidade precisa disponibilizar uma área em seu site para os aprovados enviarem os documentos de forma virtual. As que não fizerem isso precisam designar local e horário para os alunos levarem fisicamente.

O MEC deixa claro que a perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato. Por isso, cada um precisa entrar em contato com a instituição de ensino para tirar as dúvidas.

Quem não encontrar seu nome na lista ainda terá outra chance, na segunda chamada, que será divulgada no dia 28 de fevereiro.

OS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO PROUNI PRECISAM SER ORIGINAIS?

De acordo com o edital do Prouni, a documentação necessária para a matrícula serve para confirmar as informações fornecidas no ato da inscrição. No entanto, o coordenador do Prouni de cada instituição de ensino superior tem o direito de pedir outros tipos de documentos que julgar necessários.

Porém, ele não poderá pedir a autenticação em cartório das cópias dos documentos. Assim, o candidato terá de levar os originais juntamente com as cópias, para o coordenador comprovar a autenticidade.

COMO SE INSCREVER NA LISTA DE ESPERA DO PROUNI?

Se o candidato não for aprovado nas duas chamadas do Prouni, ele ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, que será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas.

Para participar da lista de espera, o candidato deve obrigatoriamente confirmar, na página do Prouni, nos dias 26 e 27 de março, o interesse na bolsa. A lista de espera estará disponível no Sisprouni para consulta pelas instituições e pelos candidatos no dia 1º de abril de 2025.

A lista de espera do Prouni será única para cada curso e turno de cada local de oferta, independentemente da opção original dos candidatos pela concorrência a vagas destinadas à implementação de políticas afirmativas ou à ampla concorrência.

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à primeira opção, o candidato:

Não pré-selecionado nas chamadas regulares.

Pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à segunda opção, o candidato:



Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não ter ocorrido formação de turma na primeira opção de curso.

Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso.

Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

A aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera e a emissão do respectivo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação deverão ser incluídos no Sisprouni pelas instituições de ensino superior no período de 12 a 25 de abril.

PARA QUE SERVE O PROUNI?

O Prouni é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudo, integrais ou parciais para alunos de baixa renda. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior. Os estudantes recebem as bolsas em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas.

QUAL É A RENDA MÁXIMA?

Segundo o Ministério da Educação, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277 atualmente), para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, de acordo com o órgão, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos (R$ 4.554).

QUEM NÃO CONSEGUIR A BOLSA INTEGRAL NO PROUNI PODE TENTAR O FIES?

Sim. O candidato que tiver a bolsa parcial (50%) aprovada no Prouni e não tiver condições financeiras para pagar a outra metade pode tentar financiá-la por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), um programa do MEC destinado a financiar a graduação em cursos pagos de ensino superior.

Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos: um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre.

Pode se inscrever quem tenha participado de qualquer prova do Enem a partir de 2010 e alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, além de não ter zerado na redação. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Além disso, a instituição de ensino desejada precisa aceitar o financiamento.

Mesmo quem não for aprovado no Prouni pode ser inscrever no Fies. No entanto, o candidato também precisa se encaixar no perfil exigido pelo programa.