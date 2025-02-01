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Preocupação

Antes da volta às aulas, pais denunciam escola em condições precárias no ES

Previsão de retorno dos alunos em Ibitirama é na próxima terça-feira (4); Familiares alegam que os problemas começaram ainda no ano letivo de 2024

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 08:01

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 fev 2025 às 08:01
Antes da volta às aulas, pais denunciam escola em condições precárias no ES
Dias antes do início da volta às aulas, familiares de alunos denunciaram a situação precária da escola Clarisse Campos Lemos, localizada no distrito de São José do Caparaó, em Ibitirama, na região Sul do Estado. No ano letivo de 2025, o colégio passaria a atuar em tempo integral para todas as séries, mudança prevista conforme a Lei n.º 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecendo metas como a oferta de educação integral em pelo menos 50% das escolas públicas.
No entanto, para os familiares, a instituição não possuiu estrutura para atender aos 280 alunos matriculados neste ano, com idades que variam entre 4 e 13 anos, devido aos danos estruturais. A instituição de ensino conta com 11 salas de aula, mas com a implementação do ensino integral, irá atender 13 turmas de idade pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental. 
Mary Hellen Junger, de 35 anos, é mãe de dois alunos. Ela registrou a situação da quadra da escola, que está abandonada, com a estrutura danificada, com lixo, além de mofo nas paredes e teto. O telhado da quadra também está danificado. Os problemas, entretanto, não começaram recentemente.
"No ano de 2024 tivemos vários problemas com a questão de alimentação escolar. Não tinha alimento para as crianças, limpeza da escola. (Havia) déficit de funcionários e faltava segurança, pois nunca teve vigia nos portões de acesso"
Mary Hellen Junger - Enfermeira 
Outro registro, gravado por um pai de outros dois alunos, Eduardo Carvalho, de 36 anos, expõe os danos em um dos banheiros. Mesmo com quase 300 crianças matriculadas, o local possui apenas dois vasos sanitários disponíveis para uso.
Quadra da escola está repleta de lixo e com estrutura danificada; Em um dos banheiros, os sanitários foram retirados da parde
Quadra da escola está repleta de lixo e com estrutura danificada; Em um dos banheiros, os sanitários foram retirados da parede Crédito: Mary Hellen Junger / Eduardo Carvalho
"A estrutura da escola comportava os alunos antes, com uma turma de manhã e uma turma à tarde, em dois turnos. Agora, do jeito que estão querendo fazer lá, a escola não suporta. A equipe de direção e de professores é boa, mas às vezes faltam recursos para eles trabalharem. Lá já faltou até papel higiênico no banheiro, já faltou papel para impressão, e a alimentação até o ano passado foi péssima "
Eduardo Carvalho - Agricultor
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura Municipal de Ibitirama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, emitiu uma nota informando que os reparos serão iniciados na próxima segunda-feira (3), e que a escola seguirá com a implementação do plano de ensino integral. Ainda, o MPES informou que está apurando as informações.

Confira na íntegra a nota da Prefeitura de Ibitirama:

Sobre reformas e melhorias na educação de São José do Caparaó

Em resposta ao e-mail recebido, o Gabinete e a Secretaria Municipal de Educação informam que as providências para as reformas na Escola Clarice Campos Lemos já estão em andamento. A equipe responsável iniciará, já na próxima segunda-feira, os reparos necessários em um dos banheiros da escola. 

Quanto à reforma da quadra, o Prefeito Reginaldo Simão de Souza já está buscando recursos por meio de emendas parlamentares para viabilizar a revitalização não apenas da quadra mencionada, mas também de outras que necessitam de reparos. O Governo do Prefeito Reginaldo está totalmente comprometido com a melhoria da infraestrutura escolar, garantindo que a Comunidade de São José do Caparaó tenha acesso a uma educação de qualidade, com espaços físicos adequados para o atendimento das crianças da localidade. 

Em relação à implantação da Escola em Tempo Integral, destacamos que estamos atendendo à Meta 06 do Plano Nacional de Educação, bem como ao Plano Municipal de Educação. Além disso, o reordenamento das redes de ensino Municipal e Estadual está sendo realizado em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), oriundo do Tribunal de Contas, que estabelece a responsabilidade do município pelo Ensino Fundamental I e do Estado pelo Ensino Fundamental II em nosso município. 

 Vale ressaltar que a gestão do Prefeito Reginaldo Simão começou há apenas um mês, e a equipe está empenhada na resolução das pendências, para sanar todos os problemas relacionados às reformas das quadras e reparos nas escolas. Em breve, todos os desafios estarão superados, garantindo, assim, um ambiente mais adequado e propício ao aprendizado para nossos alunos.

Agradecemos pela compreensão e seguimos à disposição para mais esclarecimentos.

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