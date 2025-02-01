Antes da volta às aulas, pais denunciam escola em condições precárias no ES

Em resposta ao e-mail recebido, o Gabinete e a Secretaria Municipal de Educação informam que as providências para as reformas na Escola Clarice Campos Lemos já estão em andamento. A equipe responsável iniciará, já na próxima segunda-feira, os reparos necessários em um dos banheiros da escola.

Quanto à reforma da quadra, o Prefeito Reginaldo Simão de Souza já está buscando recursos por meio de emendas parlamentares para viabilizar a revitalização não apenas da quadra mencionada, mas também de outras que necessitam de reparos. O Governo do Prefeito Reginaldo está totalmente comprometido com a melhoria da infraestrutura escolar, garantindo que a Comunidade de São José do Caparaó tenha acesso a uma educação de qualidade, com espaços físicos adequados para o atendimento das crianças da localidade.

Em relação à implantação da Escola em Tempo Integral, destacamos que estamos atendendo à Meta 06 do Plano Nacional de Educação, bem como ao Plano Municipal de Educação. Além disso, o reordenamento das redes de ensino Municipal e Estadual está sendo realizado em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), oriundo do Tribunal de Contas, que estabelece a responsabilidade do município pelo Ensino Fundamental I e do Estado pelo Ensino Fundamental II em nosso município.

Vale ressaltar que a gestão do Prefeito Reginaldo Simão começou há apenas um mês, e a equipe está empenhada na resolução das pendências, para sanar todos os problemas relacionados às reformas das quadras e reparos nas escolas. Em breve, todos os desafios estarão superados, garantindo, assim, um ambiente mais adequado e propício ao aprendizado para nossos alunos.

Agradecemos pela compreensão e seguimos à disposição para mais esclarecimentos.

