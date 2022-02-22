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Graduação

Prouni abre inscrições do primeiro semestre de 2022

O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em faculdades particulares

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 08:22

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 fev 2022 às 08:22
Começam hoje (22) e vão até sexta-feira (25) as inscrições para o Programa Universidade para todos (ProUni) do primeiro semestre de 2022. O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais (50%), em faculdades particulares, a estudantes de baixa renda.
As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira (25).
As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira (25). Crédito: Victor Vidigal/G1

REQUISITOS

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, na condição de bolsista integral.
Este ano, a novidade é que um decreto, assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no Prouni considere as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação.
Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do Prouni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa.

CONSULTA

Os candidatos já podem consultar as vagas disponíveis. A busca pode ser feita por curso, instituição de ensino ou município no site do programa.

CRONOGRAMA

  • Primeira chamada: 2 de março;
  • Comprovação de informações: 3 a 14 de março;
  • Segunda chamada: 21 de março;
  • Comprovação de informações: 21 a 29 de março;
  • Lista de espera: 4 e 5 de abril;
  • Resultado: 7 de abril;
  • Comprovação de informações: 8 a 13 de abril.

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