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Em investigação

Professor de educação física é morto a tiros durante aula para idosos no Paraná

Um homem não identificado usando uma camiseta branca atirou em Diego Callegario, que caiu no chão. O suspeito estava sozinho e fugiu de moto do local do crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2024 às 17:36

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 17:36

Diego Callegario tinha 33 anos e foi morto com 15 tiros na terça-feira (20)
Diego Callegario tinha 33 anos e foi morto com 15 tiros na terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Polícia Civil do Paraná investiga o assassinato do secretário de esportes da cidade de Esperança Nova, Diego Callegario dos Santos. Professor de educação física, Diego tinha 33 anos e foi morto com 15 tiros na terça-feira (20) em um ginásio da cidade, onde daria aula de educação física para um grupo de idosos.
As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança do local. Um homem não identificado usando uma camiseta branca atirou em Diego, que caiu no chão, e continuou os disparos antes de fugir. Outra funcionária do local, que conversava com o professor na hora do ataque, não foi atingida. O suspeito estava sozinho e fugiu de moto do local do crime.
"Desde que tomou conhecimento do fato, a PCPR [Polícia Civil do Paraná] vem trabalhando no intuito de identificar o autor do crime e estabelecer a dinâmica dos fatos", disse a corporação. O corpo de Diego será sepultado nesta quarta-feira (21) em Altônia, sua cidade natal, a 24 km de Esperança Nova. As duas cidades ficam na região metropolitana de Umuarama, no noroeste do Paraná.
Formado pela Unipar (Universidade Paranaense), Diego tinha um filho e estava noivo, com casamento marcado para o fim do ano. Ele atuava na prefeitura de Esperança Nova a aproximadamente dois anos, dando aulas para turmas de crianças e idosos do município, e também promovia jogos de futsal na região.
Em nota o CREF9/PR (Conselho Regional de Educação Física do Paraná) lamentou a morte do professor. Segundo a entidade, Diego se dedicou à educação física em Esperança Nova "impactando positivamente a vida de crianças e idosos na região". "Seu legado inclui a organização de campeonatos, seu trabalho como jogador de futsal e treinador de futebol, com o compromisso de promover o esporte e a saúde", continua o comunicado.

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