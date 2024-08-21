'Menininho': procurado por matar dono de bar no RJ é preso no Sul do ES

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, um foragido pelo crime de latrocínio cometido em Piabetá (RJ). Segundo a corporação, Janderson da Silva Ribeiro estava sendo procurado havia um ano por envolvimento na morte de um dono de bar durante um assalto ao estabelecimento. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira (21).
A Polícia Civil do Espírito Santo deu apoio ao cumprimento do mandado de prisão. A PCRJ informou que, no dia 4 de maio do ano passado, quatro suspeitos armados roubaram um bar em Piabetá,, torturaram e mataram o dono do estabelecimento comercial. O crime foi presenciado por uma criança de 5 anos. Por meio do serviço de inteligência, a polícia descobriu que Janderson estaria escondido em Marataízes.
O foragido foi encontrado em fuga para Cachoeiro de Itapemirim, na ES 490 em Itapemirim. O homem foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.