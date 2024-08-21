'Menininho': procurado por matar dono de bar no RJ é preso no Sul do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo deu apoio ao cumprimento do mandado de prisão. A PCRJ informou que, no dia 4 de maio do ano passado, quatro suspeitos armados roubaram um bar em Piabetá,, torturaram e mataram o dono do estabelecimento comercial. O crime foi presenciado por uma criança de 5 anos. Por meio do serviço de inteligência, a polícia descobriu que Janderson estaria escondido em Marataízes.