Procuradoria diz que PF fez atendimento 'célere e respeitoso' de presos

Em visita na terça-feira (10) à Academia Nacional de Polícia, local para onde foram levados os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), procuradores da República que atuam em Brasília afirmaram que "o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal exigiu um enorme esforço de logística" e que foi verificado "tratamento cordato" tanto das pessoas presas quanto a advogados.

Seis representantes do MPF, órgão que tem entre suas atribuições o controle externo da atividade policial e a fiscalização contra o desrespeito aos direitos humanos, produziram um relatório sobre a vistoria.

Detidos por ataques terroristas nas sedes dos Três Poderes no ginásio da Academia da Polícia Federal Crédito: Nayá Tawane

Os procuradores anotaram que era grande o número de pessoas custodiadas, mas a logística da PF empregada para o atendimento fluiu com "agilidade e organização". Havia equipes para atendimento médico de prontidão, ainda de acordo com o relatório.

Foram relatadas a eles dificuldades ocorridas no atendimento na segunda (9), dia da prisão e chegada dos acusados à academia, mas que rotinas foram redefinidas "para garantir uma maior agilidade".

"Diversas equipes de fora de Brasília foram mobilizadas para auxiliar no trabalho realizado e presenciamos o grande empenho de todos na prestação de um atendimento célere e respeitoso."

A PF encerrou a tomada de depoimento dos bolsonaristas envolvidos nos ataques às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Das 1.843 pessoas detidas no acampamento no Quartel-General do Exército na segunda (9), 1.159 foram encaminhadas para a prisão; outras 684, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram liberadas.

O Conselho Tutelar do DF afirmou, em nota, que esteve no local na segunda e passou a acompanhar os atendimentos que estavam sendo realizados pelos policiais junto às famílias que estavam com crianças. Disse que foram atendidas aproximadamente 20 famílias e 23 crianças e adolescentes.

"Todas saíram acompanhadas de seus representantes legais, sendo certo que não foi necessário, pelo Conselho Tutelar, realizar nenhum abrigamento", disse o órgão.

Pessoas ouvidas pela reportagem que participaram do atendimento de saúde dos detidos disseram que o local não era adequado para crianças. Procurada, a PF não deu detalhes sobre crianças e adolescentes que estiveram no local.

Por ocasião da visita dos procuradores, de acordo com o relatório da inspeção, não havia mais crianças. Foi ainda informado a eles que algumas pessoas, após a devida identificação e triagem a partir de condições pessoais informadas nos depoimentos, foram liberadas. Outra parte do grupo já havia sido encaminhada ao presídio da Papuda e à penitenciária feminina da Colmeia.

"As pessoas que ainda aguardavam na ANP estavam espalhadas pelo ginásio, na área ao ar livre e nos corredores do prédio onde estavam sendo realizados os atendimentos para lavratura do termo de flagrante", afirmaram os integrantes do MPF.