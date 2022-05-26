PRF admite uso de gás, mas diz em BO que morte em viatura foi mal súbito

"Por todas as circunstâncias, diante dos delitos de desobediência e resistência, após ter sido empregado legitimamente o uso diferenciado da força, tem-se por ocorrida uma fatalidade, desvinculada da ação policial legítima", diz a equipe da PRF, em boletim obtido pela Folha de S.Paulo.

Vídeo feito por moradores mostra Santos ainda vivo sendo trancado no porta-malas de um viatura onde os policiais detonaram bombas de gás Crédito: Divulgação I Redes sociais

Os agentes da PRF, no boletim, ainda afirmam que Santos faleceu "possivelmente devido a um mal súbito". O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) apontou que a vítima sofreu insuficiência respiratória aguda provocada por asfixia mecânica, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

Vídeo feito por moradores mostra Santos ainda vivo sendo trancado no porta-malas de um viatura onde os policiais detonaram bombas de gás. O caso ocorreu na cidade sergipana de Umbaúba (a 101 km de Aracaju), nesta quarta-feira (25).

No boletim, os policiais admitem que usaram espargidor de pimenta e gás lacrimogêneo, meios descritos por eles como "tecnologias de menor potencial ofensivo". Os policiais afirmam ainda que voltaram a empregar "espargidor de pimenta e gás lacrimogêneo" quando Santos já estava no porta-malas, uma vez que, de acordo com a equipe da PRF, a vítima teria resistido a permanecer no compartimento.

"Ao tentar colocá-lo no compartimento de presos da viatura, novamente o abordado resistiu, se debateu e deu chutes a esmo, deixando as pernas do lado de fora, sendo necessário mais uma vez o uso das tecnologias [espargidor de pimenta e gás lacrimogêneo]", dizem os oficias no registro policial.

Segundo os agentes que fizeram a abordagem, essas ferramentas eram as "únicas disponíveis no momento". De acordo com o relato dos policiais, Santos foi parado pelos agentes da PRF por pilotar uma moto sem capacete. Os policiais contam que o homem se negou a cumprir as ordens de levantar a camisa e colocar as mãos na cabeça, "levantando o nível de suspeita da equipe".

"Devido à reiterada desobediência aos comandos legais emanados pelo agente e em função da agitação do abordado, tornou-se necessário realizar sua contenção, a qual foi excessivamente dificultada pela resistência do indivíduo, que passou a se debater e se opor violentamente contra os policiais, chegando a entrar em vias de fato."

Os agentes envolvidos no caso disseram que, diante da relutância de Genivaldo, tiveram de utilizar o espargidor de pimenta e o gás lacrimogêneo. Somente com o uso dos equipamentos a vítima pode ser algemada e levada para dentro da viatura, disseram os agentes.

"No compartimento de presos da viatura, novamente o abordado resistiu, se debateu e deu chutes a esmo, deixando as pernas do lado de fora, sendo necessário mais uma vez o uso das tecnologias."

Após o uso do gás, a PRF diz que Santos teria, conscientemente, se ajeitado na viatura para ser levado à delegacia. "Durante o trajeto, o conduzido começou a passar mal e [foi] socorrido prontamente. A equipe seguiu rapidamente para o hospital local, onde foram adotados os procedimentos médicos necessários para reanimação, porém, possivelmente devido a um mal súbito, a equipe foi informada que o indivíduo veio a óbito."

Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe disse que Santos chegou ao IML já sem vida, por volta das 18h20. Também por nota, o instituto declarou que a asfixia mecânica ocorre por obstrução de ar dos pulmões causada por agente externo.

A secretaria acrescentou que a Polícia Civil sergipana já começou a ouvir os depoimentos de familiares da vítima, além das demais testemunhas. O órgão afirmou que, após a conclusão dos trabalhos, os laudos médicos serão encaminhados à PF.